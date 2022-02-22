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Япония организовала чартерный рейс, чтобы вывезти своих граждан из Украины

Япония организовала чартерный рейс, чтобы вывезти своих граждан из Украины

Киев • УНН

 • 112518 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Япония организовала чартерный рейс для эвакуации японских экспатриантов из Украины из-за эскалации конфликта Украины с Россией, сообщает УНН со ссылкой на Asashi News.

Детали

По состоянию на 19 февраля в Украине остается примерно 120 японцев, отметил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацун. Он сообщил, что самолеты для эвакуации прилетят из соседних стран.

Цитата

“Для нас очень важно, чтобы японцы, которые хотят оставить Украину, могли быстро найти убежище в более безопасном месте”, - сказал Мацун.

Главный секретарь добавил, что события в Украине влияют на международное сообщество и имеют последствия для стран Азии.

По словам Мацуно, премьер-министр Фумио Кисида примет участие в заседании лидеров группы G7 по эскалации конфликта в Украине, которое состоится 24 февраля, в четверг.

Ранее

Правительство Японии призвало своих граждан эвакуироваться из Украины 11 февраля на фоне угрозы нового вторжения России. Также министерство повысило предупреждение относительно путешествий в Украину до самого высокого уровня опасности.

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