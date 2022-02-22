Япония организовала чартерный рейс, чтобы вывезти своих граждан из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Япония организовала чартерный рейс для эвакуации японских экспатриантов из Украины из-за эскалации конфликта Украины с Россией, сообщает УНН со ссылкой на Asashi News.
Детали
По состоянию на 19 февраля в Украине остается примерно 120 японцев, отметил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацун. Он сообщил, что самолеты для эвакуации прилетят из соседних стран.
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“Для нас очень важно, чтобы японцы, которые хотят оставить Украину, могли быстро найти убежище в более безопасном месте”, - сказал Мацун.
Главный секретарь добавил, что события в Украине влияют на международное сообщество и имеют последствия для стран Азии.
По словам Мацуно, премьер-министр Фумио Кисида примет участие в заседании лидеров группы G7 по эскалации конфликта в Украине, которое состоится 24 февраля, в четверг.
Ранее
Правительство Японии призвало своих граждан эвакуироваться из Украины 11 февраля на фоне угрозы нового вторжения России. Также министерство повысило предупреждение относительно путешествий в Украину до самого высокого уровня опасности.