Японія офіційно назвала спадкоємця імператорського престолу

Так, повідомляється, що одноденні церемонії у палаці були заплановані на квітень, але були відкладені через пандемію коронавірусу.

Згідно з японським законодавством, тільки чоловіки можуть успадковувати трон, тому дочка Нарухіто, 18-річна принцеса Айко, не має права на престол.

"Я серйозно обмірковую відповідальність наслідного принца і буду виконувати свої обов'язки", - сказав Акісіно присутнім на церемонії.

54-річний Акісіно - один із трьох спадкоємців престолу, разом із 14-річним Хісахіто і 84-річним принцом Хітачі, молодшим братом почесного імператора Акіхіто, який пішов у минулому році у результаті першого за два століття зречення у Японії від престолу.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня імператор Японії Нарухіто офіційно проголосив своє сходження на трон на церемонії, на якій були присутні високопоставлені особи з більш ніж 180 країн.