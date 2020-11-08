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Японія офіційно назвала спадкоємця імператорського престолу

Японія офіційно назвала спадкоємця імператорського престолу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Японія офіційно проголосила наслідного принца Акісіно першим у черзі спадкоємцем престолу на церемонії у неділю, після того, як його старший брат, імператор Нарухіто, став монархом у минулому році після зречення їхнього батька. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Так, повідомляється, що одноденні церемонії у палаці були заплановані на квітень, але були відкладені через пандемію коронавірусу.

Згідно з японським законодавством, тільки чоловіки можуть успадковувати трон, тому дочка Нарухіто, 18-річна принцеса Айко, не має права на престол.

"Я серйозно обмірковую відповідальність наслідного принца і буду виконувати свої обов'язки", - сказав Акісіно присутнім на церемонії.

54-річний Акісіно - один із трьох спадкоємців престолу, разом із 14-річним Хісахіто і 84-річним принцом Хітачі, молодшим братом почесного імператора Акіхіто, який пішов у минулому році у результаті першого за два століття зречення у Японії від престолу.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня імператор Японії Нарухіто офіційно проголосив своє сходження на трон на церемонії, на якій були присутні високопоставлені особи з більш ніж 180 країн.

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