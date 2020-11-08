Япония официально назвала наследника императорского престола
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Япония официально объявила наследного принца Акисино первым в очереди наследником престола на церемонии в воскресенье, после того, как его старший брат, император Нарухито, стал монархом в прошлом году после отречения отца. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Так, сообщается, что однодневные церемонии во дворце были запланированы на апрель, но были отложены из-за пандемии коронавируса.
Согласно японскому законодательству, только мужчины могут наследовать трон, поэтому дочь Нарухито, 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на престол.
"Я серьезно обдумываю ответственность наследного принца и буду выполнять свои обязанности", - сказал Акисино присутствовавшим на церемонии.
54-летний Акисино - один из трех наследников престола, вместе с 14-летним Хисахито и 84-летним принцем Хитачи, младшим братом почетного императора Акихито, который ушел в прошлом году в результате первого за два столетия отречения в Японии от престола.
Как сообщал УНН, 22 октября император Японии Нарухито официально провозгласил свое восхождение на трон на церемонии, на которой присутствовали высокопоставленные лица из более чем 180 стран.