Япония официально назвала наследника императорского престола

Так, сообщается, что однодневные церемонии во дворце были запланированы на апрель, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Согласно японскому законодательству, только мужчины могут наследовать трон, поэтому дочь Нарухито, 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на престол.

"Я серьезно обдумываю ответственность наследного принца и буду выполнять свои обязанности", - сказал Акисино присутствовавшим на церемонии.

54-летний Акисино - один из трех наследников престола, вместе с 14-летним Хисахито и 84-летним принцем Хитачи, младшим братом почетного императора Акихито, который ушел в прошлом году в результате первого за два столетия отречения в Японии от престола.

Как сообщал УНН, 22 октября император Японии Нарухито официально провозгласил свое восхождение на трон на церемонии, на которой присутствовали высокопоставленные лица из более чем 180 стран.