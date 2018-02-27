Японія хоче розмістити протикорабельні ракети на півдні країни для захисту від КНР - ЗМІ

Відзначається, що зараз опрацювання цього питання ведеться лініями міністерства оборони Японії, а також Ради національної безпеки країни. За даними видання, відомства приймуть рішення до закінчення поточного року. Відзначається, що в разі схвалення на Окінаві будуть розміщені протикорабельні ракети дальністю 200 км.

Серйозну стурбованість японської влади викликає морська активність КНР у Східно-Китайському морі, зокрема — в районі протоки Міяко і поблизу спірних островів Сенкаку (Дяоюйдао), які знаходяться під контролем Токіо, і на які претендує Пекін.

Нагадаємо, чотири китайських патрульних корабля 7 січня увійшли у води поблизу островів Сенкаку (Дяоюйдао), які є предметом територіальної суперечки між Токіо і Пекіном. На початку року в цьому районі помітили нову атомну ударну підводний човен ВМС Китаю класу “Шань”, що викликало серйозну заклопотаність японської сторони. МЗС Японії тоді зажадав від Китаю, щоб той не допускав повторення таких інцидентів.