Япония хочет разместить противокорабельные ракеты на юге страны для защиты от КНР - СМИ

Отмечается, что сейчас проработки этого вопроса ведется линиями министерства обороны Японии, а также Совета национальной безопасности страны. По данным издания, ведомства примут решение до окончания текущего года. Отмечается, что в случае одобрения на Окинаве будут размещены противокорабельные ракеты дальностью 200 км.

Серьезную обеспокоенность японских властей вызывает морская активность КНР в Восточно-Китайском море, в частности — в районе пролива Мияко и вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио, и на которые претендует Пекин.

Напомним, четыре китайских патрульных корабля 7 января вошли в воды вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. В начале года в этом районе заметили новую атомную ударную подводную лодку ВМС Китая класса “Шань”, что вызвало серьезную озабоченность японской стороны. МИД Японии тогда потребовал от Китая, чтобы тот не допускал повторения таких инцидентов.