Януковичу та Азарову пенсії в РФ не перераховують

"Зазначеним у запиті особам виплати пенсії за межі України не здійснюються", - повідомили УНН у Пенсійному, відповідаючи на запитання про те, чи переказує Україна пенсії екс-президенту Віктору Януковичу, екс-прем’єру Миколі Азарову, екс-міністру оборони Михайлу Єжелю та колишньому міністрові охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій.

Водночас, у Пенсійному фонді не уточнили, чи здійснюється нарахування пенсій цим екс-посадовцям в Україні.

Як повідомляв УНН, понад 4 тисячі українських пенсіонерів офіційно отримують пенсію з України за кордоном.