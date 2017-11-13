Януковичу та Азарову пенсії в РФ не перераховують
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Пенсійний фонд України не виплачує пенсії за межі України колишньому президенту України Віктору Януковичу, екс-прем’єру Миколі Азарову, колишньому міністрові оборони Михайлу Єжелю, екс-міністрові охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій. Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповіді на інформаційний запит УНН.
"Зазначеним у запиті особам виплати пенсії за межі України не здійснюються", - повідомили УНН у Пенсійному, відповідаючи на запитання про те, чи переказує Україна пенсії екс-президенту Віктору Януковичу, екс-прем’єру Миколі Азарову, екс-міністру оборони Михайлу Єжелю та колишньому міністрові охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій.
Водночас, у Пенсійному фонді не уточнили, чи здійснюється нарахування пенсій цим екс-посадовцям в Україні.
Як повідомляв УНН, понад 4 тисячі українських пенсіонерів офіційно отримують пенсію з України за кордоном.