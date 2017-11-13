Януковичу и Азарову пенсии в РФ не перечисляют
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пенсионный фонд Украины не выплачивает пенсии за пределы Украины бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову, бывшему министру обороны Михаила Ежеля, экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответе на информационный запрос УНН.
"Указанным в запросе лицам выплаты пенсии за пределы Украины не осуществляются", - сообщили в Пенсионном, отвечая на вопрос о том, пересказывает ли Украина пенсии экс-президенту Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову, экс-министру обороны Михаила Ежеля и бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой.
В то же время, в Пенсионном фонде не уточнили, осуществляется начисление пенсий этим экс-чиновникам в Украине.
Как сообщал УНН, более 4000 украинских пенсионеров официально получают пенсию из Украины за рубежом.