Януковичу и Азарову пенсии в РФ не перечисляют

"Указанным в запросе лицам выплаты пенсии за пределы Украины не осуществляются", - сообщили в Пенсионном, отвечая на вопрос о том, пересказывает ли Украина пенсии экс-президенту Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову, экс-министру обороны Михаила Ежеля и бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

В то же время, в Пенсионном фонде не уточнили, осуществляется начисление пенсий этим экс-чиновникам в Украине.

Как сообщал УНН, более 4000 украинских пенсионеров официально получают пенсию из Украины за рубежом.