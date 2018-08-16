Янукович зрадив свій народ і армію: повний текст виступу прокурорів у дебатах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook оприлюднила повний текст виступу прокурорів у судових дебатах у межах кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктор Януковича у державній зраді, яке розглядається в Оболонському районному суді Києва, передає УНН.
"Усіма силами адвокати намагалися заглушити виступ прокурорів у дебатах", - відзначила Сарган.
Нагадаємо, 16 серпня під час свого виступу у дебатах прокурори просили суд призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.