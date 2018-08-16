Янукович предал свой народ и армию: полный текст выступления прокуроров в дебатах

"Всеми силами адвокаты пытались заглушить выступление прокуроров в дебатах", - отметила Сарган.

Напомним, 16 августа во время своего выступления в дебатах прокуроры просили суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.