Янукович публічно виступить з реакцією на вирок – адвокат

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Колишній президент Віктор Янукович публічно виступить з реакцією на вирок суду у справі про держзраду після того, як одужає. Про це під час прес-конференції у Києві заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.