Янукович публічно виступить з реакцією на вирок – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Колишній президент Віктор Янукович публічно виступить з реакцією на вирок суду у справі про держзраду після того, як одужає. Про це під час прес-конференції у Києві заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, одразу після оголошення вироку ми поїхали до клієнта, намагалися провести з ним зустріч для того, щоб погодити позицію. Зрозуміло, з урахуванням відсутності гарантій адвокатської діяльності, спілкування по телефону, на жаль, не є можливим наразі в Україні. Ми поїхали до нього, зв'язалися з відповідним представником, який пояснив, що він виїхав за межі території Росії, оскільки відбулося деяке ускладнення, і він повернувся до лікарні, де проводилась операція", - зазначив Сердюк.
Він додав, що сторона захисту отримала доручення передавати відповідні матеріали і заяву від імені Януковича до Державного бюро розслідувань, що і було зроблено.
"Крім того, реакція після одужання, публічна, через спілкування зі ЗМІ, звичайно, буде, і ми на неї очікуємо", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто у злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ не буде оскаржувати вирок Януковичу.
Раніше повідомлялося, що адвокати Януковича ще не подали апеляцію на вирок.