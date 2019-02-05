Янукович публично выступит с реакцией на приговор – адвокат

"Действительно, сразу после объявления приговора мы поехали к клиенту, пытались провести с ним встречу для того, чтобы согласовать позицию. Разумеется, с учетом отсутствия гарантий адвокатской деятельности, общение по телефону, к сожалению, не представляется возможным в настоящее время в Украине. Мы поехали к нему, связались с соответствующим представителем, который объяснил, что он выехал за пределы территории России, поскольку произошло некоторое усложнение, и он вернулся в больницу, где проводилась операция", - отметил Сердюк.

Он добавил, что сторона защиты получила поручение передавать соответствующие материалы и заявление от имени Януковича в Государственный бюро расследований, что и было сделано.

"Кроме того, реакция после выздоровления, публичная, через общение со СМИ, конечно, будет, и мы на нее ожидаем", - сообщил адвокат.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не будет обжаловать приговор Януковичу.

Ранее сообщалось, что адвокаты Януковича еще не подали апелляцию на приговор.