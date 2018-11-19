Янукович не вийшов на зв’язок з Оболонським судом

“Судове засідання продовжено. Не з’явився обвинувачений Янукович”, — сказав суддя.

Адвокат Горошинський повідомив, що до канцелярії суду подав клопотання про те, що його клієнт був госпіталізований.

За його словами, у нього відбулася коротка зустріч з клієнтом у лікарні.

“Він був госпіталізований у зв’язку з важкою травмою. Не має можливості піднятися з ліжка, не має можливості пересуватися”, — уточнив він.

Проте, як зазначив Горошинський, медогляд і дослідження Януковича продовжувалися.

“Сьогодні-завтра буде встановлено діагноз та лікування. Приблизний строк лікування 2-3 тижні”, — сказав він.

Адвокат запропонував перенести засідання і звернутися до лікарні РФ із запитом щодо встановлення строку лікування і діагнозу.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 19 листопада цього року промову екс-президента Віктора Януковича з останнім словом. Суд офіційно запросив Януковича на 19 листопада.

Вчора стало відомо, про що написали російські ЗМІ, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік “з серйозними травмами”.

За словами захисника, його клієнт лікуватиметься щонайменше три тижні.

Водночас прокурор Руслан Кравченко заявив, що не бачив жодного документа стосовно госпіталізації обвинуваченого.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.