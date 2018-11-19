Янукович не вышел на связь с Оболонским судом

“Судебное заседание продолжено. Не явился обвиняемый Янукович”, — сказал судья.

Адвокат Горошинский сообщил, что в канцелярию суда подал ходатайство о том, что его клиент был госпитализирован.

По его словам, у него состоялась короткая встреча с клиентом в больнице.

“Он был госпитализирован в связи с тяжелой травмой. У него нет возможности подняться с кровати, нет возможности передвигаться”, — уточнил он.

Однако, как отметил Горошинский, медосмотр и исследование Януковича продолжились.

“Сегодня-завтра будет установлен диагноз и лечение. Примерный срок лечения 2-3 недели”, — сказал он.

Адвокат предложил перенести заседание и обратиться в больницу РФ с запросом об установлении срока лечения и диагноза.

Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года выступление экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича на 19 ноября.

Вчера стало известно, о чем написали российские СМИ, что в Московскую клинику имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.

В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник “с серьезными травмами”.

По словам защитника, его клиент будет лечиться минимум три недели.

В то же время прокурор Руслан Кравченко заявил, что не видел ни одного документа о госпитализации обвиняемого.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.