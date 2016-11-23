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В.Янукович може погодитися на допит в режимі відео конференції – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент-утікач Віктор Янукович може погодитися на допит в режимі відео конференції у справі п’яти екс-“беркутівців”, яким закидають масові вбивства на Майдані. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив політтехнолог, директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.

В.Янукович може погодитися на допит в режимі відео конференції – експерт

“Януковичу навпаки вигідно зараз потрапити до фокусу уваги і він навпаки буде шукати можливості довести якусь свою точку зору. Це співпало з виходом стрічки режисера Олівера Стоуна „Україна у вогні“, де подана спотворена точка зору, де подається точка зору Захарченка, Януковича на те, що відбувалось на Майдані,” — заявив Т.Березовець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада

“Але Стоун не інтерв’ював жодного українця в Україні, він інтерв’ював українських біженців в Росії, російських громадян, кого завгодно. Тому ми бачимо, що сьогодні іде міжнародна компанія, інспірована Росією з метою розмити правду і спотворити те, що відбувалося в Україні з провини Януковича і Путіна. Тому, я не виключаю, що Янукович може погодитись на свій допит через „Скайп“,” — додав він.

Нагадаємо, що, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Як повідомляв УНН, святошинський районний суд Києва продовжив арешт п’ятьом екс-беркутівцям Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі та Олегу Янишевському, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, до 20 січня 2017 року.

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