В.Янукович може погодитися на допит в режимі відео конференції – експерт

“Януковичу навпаки вигідно зараз потрапити до фокусу уваги і він навпаки буде шукати можливості довести якусь свою точку зору. Це співпало з виходом стрічки режисера Олівера Стоуна „Україна у вогні“, де подана спотворена точка зору, де подається точка зору Захарченка, Януковича на те, що відбувалось на Майдані,” — заявив Т.Березовець.

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“Але Стоун не інтерв’ював жодного українця в Україні, він інтерв’ював українських біженців в Росії, російських громадян, кого завгодно. Тому ми бачимо, що сьогодні іде міжнародна компанія, інспірована Росією з метою розмити правду і спотворити те, що відбувалося в Україні з провини Януковича і Путіна. Тому, я не виключаю, що Янукович може погодитись на свій допит через „Скайп“,” — додав він.

Нагадаємо, що, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Як повідомляв УНН, святошинський районний суд Києва продовжив арешт п’ятьом екс-беркутівцям Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі та Олегу Янишевському, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану, до 20 січня 2017 року.