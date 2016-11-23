В.Янукович может согласиться на допрос в режиме видеоконференции - эксперт

"Януковичу наоборот выгодно сейчас попасть в фокус внимания и он наоборот будет искать возможности доказать какую-то свою точку зрения. Это совпало с выходом фильма режиссера Оливера Стоуна "Украина в огне", где представлена ​​искаженная точка зрения, где подается точка зрения Захарченко, Януковича на то, что происходило на Майдане ", - заявил Березовец.

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"Но Стоун не интервьюировал ни украинцев в Украине, он интервьюировал украинских беженцев в России, российских граждан, кого угодно. Поэтому мы видим, что сегодня идет международная компания, инспирированная Россией с целью размыть правду и исказить то, что происходило в Украине по вине Януковича и Путина. Поэтому, я не исключаю, что Янукович может согласиться на свой допрос по "Скайпу", - добавил он.

Напомним, что В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева продлил арест пяти экс-беркутовцам Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Сергею Тамтури и Олегу Янишевскому, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, до 20 января 2017 года.