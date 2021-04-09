Янукович готовий по відеозв'язку свідчити у справі про окупацію Криму

Цитата:

"Віктор Янукович звернувся до Верховного Суду з вимогою забезпечити його особисту участь шляхом відеоконференції в процесі з розгляду касаційної скарги на рішення Оболонського районного суду Києва та Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.



Що було раніше

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.



Раніше Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.



2 жовтня минулого року суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Януковича.



