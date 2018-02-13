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Янукович, Арбузов і Курченко думають, як гальмувати розслідування ГПУ - Єнін

Київ • УНН

 • 8138 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та бізнесмен Сергій Курченко провели зустріч, на якій відшукували способи протидії розслідуванню Генеральною прокуратурою скоєних ним злочинів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник Генпрокурора Євген Єнін, передає УНН.

“За наявною в Генпрокуратурі інформацією, на території РФ проведено зустріч представників Януковича В.Ф., Арбузова С.Г. та Курченка С.В. щодо шляхів протидії суттєвому прогресу розслідувань ГПУ злочинної діяльності попереднього режиму часів Януковича”, — зазначив Є.Єнін.

Як зазначається, за результатами зустрічі втікачами узгоджено кроки щодо дискредитації прогресу розслідування у справах щодо УМХ-холдингу, “бурових вишок”, спецконфіскації шляхом інформаційних вкидів через низку підконтрольних ЗМІ.

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На цей час, за слова Є.Єніна, розслідування вийшло на “святу святих” — операції з кореспондентськими рахунками українських банків в європейських та інших країнах та легалізацію викрадених бюджетних коштів та інших активів, здобутих злочинним шляхом.

Попри це, зазначив він, Генпрокуратура сподівається спільно з міжнародними партнерами досягти подальших суттєвих результатів у поверненні активів до бюджету України в цьому році.

Нагадаємо, що у провадженні Генпрокуратури перебуває низка кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних Януковичем та його оточеннями в економічній сфері України та проти її громадян.

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