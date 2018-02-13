Янукович, Арбузов и Курченко думают, как тормозить расследование ГПУ - Енин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и бизнесмен Сергей Курченко провели встречу, на которой отыскивали способы противодействия расследованию Генеральной прокуратурой совершенных им преступлений. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генпрокурора Евгений Енин, передает УНН.
"По имеющейся в Генпрокуратуре информации, на территории РФ состоялась встреча представителей Януковича В.Ф., Арбузова С.Г. и Курченко С.В. о путях противодействия существенному прогрессу расследований ГПУ преступной деятельности предыдущего режима Януковича", - отметил Е.Енин.
Как отмечается, по результатам встречи беглецами согласовано шаги по дискредитации прогресса расследования по делам о УМХ-холдинге, "буровых вышках", спецконфискации путем информационных вбросов через ряд подконтрольных СМИ.
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В настоящее время, по словам Е.Енина, расследование вышло на "святую святых" - операции с корреспондентскими счетами украинских банков в европейских и других странах и легализации похищенных бюджетных средств и других активов, полученных преступным путем.
Несмотря на это, отметил он, Генпрокуратура надеется совместно с международными партнерами достичь дальнейших существенных результатов в возвращении активов в бюджет Украины в этом году.
Напомним, что в производстве Генпрокуратуры находится ряд уголовных производств относительно преступлений, совершенных Януковичем и его окружением в экономической сфере Украины и против ее граждан.