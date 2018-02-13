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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 92627 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100901 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101291 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114765 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102781 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105549 просмотра

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Янукович, Арбузов и Курченко думают, как тормозить расследование ГПУ - Енин

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и бизнесмен Сергей Курченко провели встречу, на которой отыскивали способы противодействия расследованию Генеральной прокуратурой совершенных им преступлений. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генпрокурора Евгений Енин, передает УНН.

"По имеющейся в Генпрокуратуре информации, на территории РФ состоялась встреча представителей Януковича В.Ф., Арбузова С.Г. и Курченко С.В. о путях противодействия существенному прогрессу расследований ГПУ преступной деятельности предыдущего режима Януковича", - отметил Е.Енин.

Как отмечается, по результатам встречи беглецами согласовано шаги по дискредитации прогресса расследования по делам о УМХ-холдинге, "буровых вышках", спецконфискации путем информационных вбросов через ряд подконтрольных СМИ.

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В настоящее время, по словам Е.Енина, расследование вышло на "святую святых" - операции с корреспондентскими счетами украинских банков в европейских и других странах и легализации похищенных бюджетных средств и других активов, полученных преступным путем.

Несмотря на это, отметил он, Генпрокуратура надеется совместно с международными партнерами достичь дальнейших существенных результатов в возвращении активов в бюджет Украины в этом году.

Напомним, что в производстве Генпрокуратуры находится ряд уголовных производств относительно преступлений, совершенных Януковичем и его окружением в экономической сфере Украины и против ее граждан.

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