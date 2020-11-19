Янченко про підписи за зняття мандату з Дубінського: це неможливо

“Ні, я такого не чула (про збір підписів стосовно Дубінського — ред.). Принаймні, до мене ця хвиля не докотилася. Взагалі, чесно кажучи, мені не знайома така процедура. Це неможливо. Я можу вам сказати, що юридично — такої процедури немає. А політично — якщо там один-два, умовно кажучи, група депутатів, це ініціювала — це виглядає як медіапривід. Та і я не знаю, хто це ініціював. Напевно, це „війна Telegram-каналів“. За різними Telegram-каналами стоять різні люди й різні групи впливу. Вони, час від часу, починають „війну“ типу „анонімних Telegram-каналів“. Тому, можу точно сказати, що такої процедури немає. Це немає ніяких наслідків”, — зазначила Янченко.

Народна обраниця нагадала, що є вичерпний перелік за яких умов депутат позбувається свого мандату.

“Цей перелік встановлений Конституцією: втрата громадянства; вирок суду; самостійне складання повноважень. Ми, коли приймали закон про „кнопкодавів“, увели кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність — це вирок суду, згідно з яким є підстави для позбавлення мандату”, — підсумувала народна обраниця.

Додамо, що нардеп Олександр Качура спростував чутки про підписи за позбавлення повноважень Дубінського.

Нагадаємо, що Олександр Дубінський є автором Проекту Закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, який став альтернативним до законопроекту спікера Парламенту Дмитра Разумкова, для врегулювання ситуації навколо КСУ.