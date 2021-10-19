Ямайська поліція вбила трьох людей під час викриття релігійної організації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Троє людей загинули, ще троє госпіталізовані після того, як ямайська поліція здійснила наліт на територію невеликої релігійної організації через занепокоєння, що група готується здійснити "ритуальне вбивство". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Інцидент стався у міжнародній церкві відновлення королівства Патвейс у місті Альбіон, неподалік від курортного міста Монтего-Бейю.
Після прибуття в поліцію був обстріляний і окремо нападений чоловік, що володів ножем, що призвело до перепалки, в якій одна людина загинула.
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"Ми були дуже стурбовані тим, що тут відбудеться якась форма ритуалізованого вбивства. Тут ми бачимо культову поведінку та культову установку", - розповіли в поліції.
14 дітей були врятовані, тоді як 31 жінка та 11 чоловіків залишилися під вартою. Група покликала 144 послідовників бути присутніми у ніч на неділю.
Нагадаємо
Син федерального міністра Індії був заарештований за вбивство чотирьох людей.