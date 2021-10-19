Ямайская полиция убила трех человек во время разоблачения религиозной организации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Три человека погибли, еще трое госпитализированы после того, как ямайская полиция совершила налет на территорию небольшой религиозной организации из-за беспокойства, что группа готовится осуществить "ритуальное убийство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Инцидент произошел в международной церкви восстановления королевства Патвейс в городе Альбион, недалеко от курортного города Монтего-Бейю.
По прибытии в полицию был обстрелян и отдельно нападений человек, обладавший ножом, что привело к перепалки, в которой один человек погиб.
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"Мы были очень обеспокоены тем, что здесь произойдет какая форма ритуализированного убийства. Здесь мы видим культовую поведение и культовую установку", - рассказали в полиции.
14 детей были спасены, тогда как 31 женщина и 11 мужчин остались под стражей. Группа позвала 144 последователей присутствовать в ночь на воскресенье.
Напомним
Сын федерального министра Индии был арестован за убийство четырех человек.