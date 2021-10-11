Син федерального міністра Індії був заарештований за вбивство чотирьох людей

Деталі

Ашіша Мішру відправили під варту до суду на 14 днів. Автомобіль, зв'язаний з його батьком, молодшим міністром внутрішніх справ Аджаєм Мішрою, врізався у протестуючих фермерів у штаті Уттар-Прадеш, убивши чотирьох чоловіків.

Фермери стверджували, що за нападом стояв Ашіш Мішра, але сім'я відкинула звинувачення. Розлючений натовп тоді насмерть побив трьох чоловіків у машині, включаючи водія. В результаті насильства загинув і журналіст.

Поліція заарештувала ще двох чоловіків у зв'язку з інцидентом після того, як Верховний суд попросив уряд штату подати звіт про розслідування. Державні чиновники також призначили суддю на пенсії, який очолить комісію, яка буде розслідувати напад.

Аджай Мішра продовжує заперечувати звинувачення - він каже, що ні він, ні його син не були в машині, коли стався інцидент.

Доповнення

Насильство, яке сталося в неділю в районі Лахімпур, ознаменує драматичну ескалацію у 10-місячній акції протесту проти сільськогосподарських реформ, яку правляча влада партії Бхаратія Джаната (BJP) минулого року пройшла без істотного обговорення у парламенті.