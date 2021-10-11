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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110790 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107693 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106714 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Сын федерального министра Индии был арестован за убийство четырех человек

Сын федерального министра Индии был арестован за убийство четырех человек

Киев  •  УНН

 • 17836 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сын федерального министра Индии был арестован через шесть дней после того, как его обвинили в инциденте, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Ашиша Мишра отправили под стражу до суда на 14 дней. Автомобиль, связанный с его отцом, младшим министром внутренних дел Аджай Мишра, врезался в протестующих фермеров в штате Уттар-Прадеш, убив четырех человек.

Фермеры утверждали, что за нападением стоял Ашиш Мишра, но семья отвергла обвинения. Разъяренная толпа тогда насмерть избил трех мужчин в машине, включая водителя. В результате насилия погиб и журналист.

Полиция арестовала еще двух мужчин в связи с инцидентом после того, как Верховный суд попросил правительство штата подать отчет о расследовании. Государственные чиновники также назначили судью на пенсии, который возглавит комиссию, которая будет расследовать нападение.

Аджай Мишра продолжает отрицать обвинения - он говорит, что ни он, ни его сын не были в машине, когда произошел инцидент.

Дополнение

Насилие, которое произошло в воскресенье в районе Лахимпур, ознаменует драматическую эскалацию в 10-месячной акции протеста против сельскохозяйственных реформ, которую правящая власть партии Бхаратия Джаната (BJP) в прошлом году прошла без существенного обсуждения в парламенте.

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