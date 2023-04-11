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Якщо його нога ступить на австрійську землю: у Відні запевнили, що арештують путіна

Якщо його нога ступить на австрійську землю: у Відні запевнили, що арештують путіна

Київ • УНН

 • 739013 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російського диктатора володимира путіна заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він в'їде на територію країни, заявила в інтерв'ю Tagesspiegel міністр у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер, передає УНН.

Цитата

"Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом. Я була суддею у кримінальних справах на своїй цивільній посаді, і видача цього міжнародного ордера на арешт від МКС означає, що якщо його нога ступить на австрійську землю, має бути здійснено арешт", - зауважила міністр.

Деталі

Крім цього Едтштадлер наголосила, що "збройний напад на суверенну державу для переміщення суверенних кордонів", яким керував путін, має бути "найсуворіше" засуджено. Вона також зауважила, що Австрія продовжить підтримувати Україну, проте не зброєю, оскільки країна є нейтральною.

"Ми завжди були дуже чіткими. Австрія є військово-нейтральною, але аж ніяк не аполітичною. Ми солідарні з народом України, підтримуємо його в гуманітарному та економічному плані, але не в постачанні зброї. І навпаки, ми не блокуємо рішення щодо виплат підтримки з боку ЄС через так звану "ірландську клаузулу" та наше конструктивне утримання, яке ми тут робимо", - повідомила міністр.

Вона додала, що позиція нейтралітету означає, що країна "не допускає жодних іноземних військових баз" на своїй території, при цьому "все ще може надати велику підтримку" Україні.

"Для нас нейтралітет був шляхом до свободи і, безперечно, формуванням ідентичності. Зокрема, Відень зарекомендував себе як місце мирних переговорів і місцеперебування міжнародних організацій", - сказала Едтштадлер.

Нагадаємо

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової за підозру у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Віце-спікер Парламенту Вірменії Акоп Аршакян 2 квітня заявив, що країна не заарештовуватиме російського диктатора володимира путіна за ордером МКС, якщо останній з'явиться на території держави.

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