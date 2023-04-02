Вірменія заявила, що не заарештовуватиме путіна за ордером МКС, якщо той з'явиться на території країни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Віце-спікер Парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що країна не заарештовуватиме російського диктатора володимира путіна за ордером Міжнародного Кримінального Суду, якщо останній з'явиться на території держави. Про це УНН пише з посиланням на “Арменпресс”.
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Як наголошується, Вірменія прислухалася до “побоювань російської федерації і в змозі зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і росією”.
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“Ясно одне: ми почули побоювання, висловлені російською федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та росією”– заявив Аршакян.
Доповнення
Зв'язки Москви з Єреваном останніми місяцями погіршилися, через те, що Вірменія називає нездатністю росії повністю дотримуватися договору про припинення вогню через Нагірний Карабах.
росія уклала пакт про взаємну оборону з Вірменією і була посередником у регіоні Південного Кавказу, але стикається зі зростаючою конкуренцією за вплив з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу і Туреччини.
Крім того, росія попередила Вірменію про "серйозні наслідки", якщо вона підкориться юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт володимира путіна.