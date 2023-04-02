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Вірменія заявила, що не заарештовуватиме путіна за ордером МКС, якщо той з'явиться на території країни

Вірменія заявила, що не заарештовуватиме путіна за ордером МКС, якщо той з'явиться на території країни

Київ • УНН

 • 1057532 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Віце-спікер Парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що країна не заарештовуватиме російського диктатора володимира путіна за ордером Міжнародного Кримінального Суду, якщо останній з'явиться на території держави. Про це УНН пише з посиланням на “Арменпресс”.

Деталі

Як наголошується, Вірменія прислухалася до “побоювань російської федерації і в змозі зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і росією”.

Цитата

“Ясно одне: ми почули побоювання, висловлені російською федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та росією”– заявив Аршакян.

Доповнення

Зв'язки Москви з Єреваном останніми місяцями погіршилися, через те, що Вірменія називає нездатністю росії повністю дотримуватися договору про припинення вогню через Нагірний Карабах.

росія уклала пакт про взаємну оборону з Вірменією і була посередником у регіоні Південного Кавказу, але стикається зі зростаючою конкуренцією за вплив з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу і Туреччини.

Крім того, росія попередила Вірменію про "серйозні наслідки", якщо вона підкориться юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт володимира путіна.

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