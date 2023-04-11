Если его нога ступит на австрийскую землю: в Вене заверили, что арестуют путина

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"Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом. Я была судьей по уголовным делам на своей гражданской должности, и выдача этого международного ордера на арест от МУС означает, что если его нога ступит на австрийскую землю, должен быть осуществлен арест", - отметила министр.

Детали

Кроме этого Эдтштадлер подчеркнула, что "вооруженное нападение на суверенное государство для перемещения суверенных границ", которым руководил путин, должно быть "строго" осуждено. Она также отметила, что Австрия продолжит поддерживать Украину, однако не оружием, поскольку страна является нейтральной.

"Мы всегда были очень четкими. Австрия является военно-нейтральной, но отнюдь не аполитичной. Мы солидарны с народом Украины, поддерживаем его в гуманитарном и экономическом плане, но не в поставках оружия. И наоборот, мы не блокируем решение о выплатах поддержки со стороны ЕС из-за так называемой "ирландской клаузулы" и нашего конструктивного удержания, которое мы здесь делаем", - сообщила министр.

Она добавила, что позиция нейтралитета означает, что страна "не допускает никаких иностранных военных баз" на своей территории, при этом "все еще может оказать большую поддержку" Украине.

"Для нас нейтралитет был путем к свободе и, бесспорно, формированием идентичности. В частности, Вена зарекомендовала себя как место мирных переговоров и местопребывание международных организаций", - сказала Эдтштадлер.

Напомним

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовской-беловой по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян 2 апреля заявил, что страна не будет арестовывать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МУС, если последний появится на территории государства.