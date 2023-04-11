Если его нога ступит на австрийскую землю: в Вене заверили, что арестуют путина

ukru
Эксклюзив
12:17 • 12794 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 100242 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129421 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119255 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133472 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116425 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131022 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125301 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109015 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102744 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123518 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135173 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117544 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120111 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 115600 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212218 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 242833 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182268 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188097 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 223753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 688 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 75265 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111562 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119688 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135227 просмотра
Актуальное
Если его нога ступит на австрийскую землю: в Вене заверили, что арестуют путина

Если его нога ступит на австрийскую землю: в Вене заверили, что арестуют путина

Киев • УНН

 • 739009 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российского диктатора владимира путина арестуют по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он въедет на территорию страны, заявила в интервью Tagesspiegel министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер, передает УНН.

Цитата

"Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом. Я была судьей по уголовным делам на своей гражданской должности, и выдача этого международного ордера на арест от МУС означает, что если его нога ступит на австрийскую землю, должен быть осуществлен арест", - отметила министр.

Детали

Кроме этого Эдтштадлер подчеркнула, что "вооруженное нападение на суверенное государство для перемещения суверенных границ", которым руководил путин, должно быть "строго" осуждено. Она также отметила, что Австрия продолжит поддерживать Украину, однако не оружием, поскольку страна является нейтральной.

"Мы всегда были очень четкими. Австрия является военно-нейтральной, но отнюдь не аполитичной. Мы солидарны с народом Украины, поддерживаем его в гуманитарном и экономическом плане, но не в поставках оружия. И наоборот, мы не блокируем решение о выплатах поддержки со стороны ЕС из-за так называемой "ирландской клаузулы" и нашего конструктивного удержания, которое мы здесь делаем", - сообщила министр.

Она добавила, что позиция нейтралитета означает, что страна "не допускает никаких иностранных военных баз" на своей территории, при этом "все еще может оказать большую поддержку" Украине.

"Для нас нейтралитет был путем к свободе и, бесспорно, формированием идентичности. В частности, Вена зарекомендовала себя как место мирных переговоров и местопребывание международных организаций", - сказала Эдтштадлер.

Напомним

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовской-беловой по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян 2 апреля заявил, что страна не будет арестовывать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МУС, если последний появится на территории государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы