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Якщо в бабусі кнопковий телефон - як будуть працювати е-рецепти

Якщо в бабусі кнопковий телефон - як будуть працювати е-рецепти

Київ • УНН

 • 1935241 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. З квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків почне здійснюватися за електронним рецептом. Через це у мережі Інтернет шириться багато міфів щодо того, що ті, хто не мають смартфону, а користується стареньким кнопковим мобільним телефоном, не зможуть отримати електронний рецепт. Це - неправда, зазначають у Національній службі здоров'я України, пише УНН

Деталі

У НСЗУ вказали, що:

  • МІФ: Без смартфону мої бабуся чи дідусь не зможуть отримати е-рецепт на рецептурні ліки
  • ПРАВДА: Смс-повідомлення з е-рецептом надходить на будь-який мобільний телефон, як кнопковий, так і смартфон. Смс містить номер електронного рецепту, який власне і потрібен фармацевту.

При цьому у НСЗУ зауважили, що в старих кнопкових телефонах ємність пам’яті є обмеженою. Тому слід видаляти старі смс та іншу непотрібну інформацію, щоб отримувати нові смс.

Нагадаємо

З 1 квітня для препаратів, які раніше відпускалися лише за паперовим рецептом, додається ще один інструмент е-рецепт. Інструкцію, як отримати електронний рецепт на ліки, надало Міністерство охорони здоровʼя.

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