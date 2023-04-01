Якщо в бабусі кнопковий телефон - як будуть працювати е-рецепти

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У НСЗУ вказали, що:



МІФ : Без смартфону мої бабуся чи дідусь не зможуть отримати е-рецепт на рецептурні ліки

: Без смартфону мої бабуся чи дідусь не зможуть отримати е-рецепт на рецептурні ліки

ПРАВДА : Смс-повідомлення з е-рецептом надходить на будь-який мобільний телефон, як кнопковий, так і смартфон. Смс містить номер електронного рецепту, який власне і потрібен фармацевту.

: Смс-повідомлення з е-рецептом надходить на будь-який мобільний телефон, як кнопковий, так і смартфон. Смс містить номер електронного рецепту, який власне і потрібен фармацевту.

При цьому у НСЗУ зауважили, що в старих кнопкових телефонах ємність пам’яті є обмеженою. Тому слід видаляти старі смс та іншу непотрібну інформацію, щоб отримувати нові смс.

Нагадаємо

З 1 квітня для препаратів, які раніше відпускалися лише за паперовим рецептом, додається ще один інструмент е-рецепт. Інструкцію, як отримати електронний рецепт на ліки, надало Міністерство охорони здоровʼя.

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