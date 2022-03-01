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Якщо Україна паде, далі російські війська будуть на кордонах країн-членів НАТО – Зеленський

Якщо Україна паде, далі російські війська будуть на кордонах країн-членів НАТО – Зеленський

Київ • УНН

 • 176460 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Якщо Україна паде, то російські окупаційні війська будуть на кордонах країн-членів НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters та CNN, пише УНН.

Цитата

«Якщо Україна паде, далі всі ці війська будуть на кордонах країн-членів НАТО, будуть на кордоні Литви, Польщі тощо. І там у вас буде те саме питання, і ось там буде велике вже друге випробування. Тому що там так само будуть провокації. Вони вже були. Були приклади з територією Білорусі, коли була міграційна криза, був тиск. Де було тоді НАТО? Вони повинні були питати тоді, сідати за стіл перемовин – Путін, Лукашенко, хто тоді тиснув на кордони, і говорили про це. І говорити: дивись, якщо так буде, ми будемо відповідати, не попереджати, а відповідати», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що якщо партнери не хочуть, щоб ми були в НАТО, нам потрібні гарантії безпеки.

Як заявив раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Росія в Україні переможе, то наступним буде НАТО, тому допомагати Україні зараз - це моральний обов'язок Альянсу.

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