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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23441 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Якщо світ не зробить правильних висновків, українська війна стане прологом до великої війни - Данілов

Якщо світ не зробить правильних висновків, українська війна стане прологом до великої війни - Данілов

Київ • УНН

 • 765773 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Якщо світ не зробить правильних висновків, Українська війна за Незалежність стане прологом до Великої війни. Про це у своєму Twitter наголосив Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.

Деталі

Водночас він зазначив, що Україна може змінити сценарій майбутнього, завдавши росії глобальної поразки, яка призведе до глибинної трансформації рф.

Цитата

“Zeitenwende (поворотний момент— ред.), слово року в Німеччині, має стати словом діла 2023 року”, — додав Данілов.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що закожну російську ракету, випущену по Україні, мають постачати гаубицю, танк і бронемашину.

Українські Національні Новини

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