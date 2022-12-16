Якщо світ не зробить правильних висновків, українська війна стане прологом до великої війни - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Якщо світ не зробить правильних висновків, Українська війна за Незалежність стане прологом до Великої війни. Про це у своєму Twitter наголосив Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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Водночас він зазначив, що Україна може змінити сценарій майбутнього, завдавши росії глобальної поразки, яка призведе до глибинної трансформації рф.
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“Zeitenwende (поворотний момент— ред.), слово року в Німеччині, має стати словом діла 2023 року”, — додав Данілов.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що закожну російську ракету, випущену по Україні, мають постачати гаубицю, танк і бронемашину.