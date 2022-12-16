Якщо світ не зробить правильних висновків, українська війна стане прологом до великої війни - Данілов

Деталі

Водночас він зазначив, що Україна може змінити сценарій майбутнього, завдавши росії глобальної поразки, яка призведе до глибинної трансформації рф.

Цитата

“Zeitenwende (поворотний момент— ред.), слово року в Німеччині, має стати словом діла 2023 року”, — додав Данілов.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що закожну російську ракету, випущену по Україні, мають постачати гаубицю, танк і бронемашину.