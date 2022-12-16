Если мир не сделает правильных выводов, украинская война станет прологом к большой войне - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Если мир не сделает правильные выводы, Украинская война за Независимость станет прологом к Большой войне. Об этом в своем Twitter подчеркнул Секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов, передает УНН.
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В то же время он отметил, что Украина может изменить сценарий будущего, нанеся россии глобальное поражение, которое приведет к глубинной трансформации россии.
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“Zeitenwende (поворотный момент— ред.), слово года в Германии, должно стать словом дела 2023 года”, — добавил Данилов.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что за каждую российскую ракету, выпущенную по Украине, должны поставлять гаубицу, танк и бронемашину.