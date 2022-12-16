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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Кулеба: за кожну ракету по Україні мають постачати гаубицю, танк і бронемашину

Кулеба: за кожну ракету по Україні мають постачати гаубицю, танк і бронемашину

Київ • УНН

 • 497326 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. За кожну російську ракету, випущену по Україні, мають постачати гаубицю, танк і бронемашину. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“На кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, в Україну має бути поставлена гаубиця, танк, бронемашина. Це фактично припинило б російський терор проти України та відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами”, – написав Кулеба.

Нагадаємо

16 грудня над Україною збили 60 з 76 ворожих ракет. Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України. По всій країні ввели аварійні відключення світла.

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