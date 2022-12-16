Кулеба: за кожну ракету по Україні мають постачати гаубицю, танк і бронемашину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. За кожну російську ракету, випущену по Україні, мають постачати гаубицю, танк і бронемашину. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“На кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, в Україну має бути поставлена гаубиця, танк, бронемашина. Це фактично припинило б російський терор проти України та відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами”, – написав Кулеба.
Нагадаємо
16 грудня над Україною збили 60 з 76 ворожих ракет. Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України. По всій країні ввели аварійні відключення світла.