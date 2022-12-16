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Кулеба: за каждую ракету по Украине должны поставлять гаубицу, танк и бронемашину

Киев • УНН

 • 497324 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. За каждую российскую ракету, выпущенную по Украине, должны поставлять гаубицу, танк и бронемашину. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, в Украину должны быть поставлены гаубица, танк, бронемашина. Это фактически прекратило бы российский террор против Украины и восстановило мир и безопасность в Европе и за ее пределами”, – написал Кулеба.

Напомним

16 декабря над Украиной сбили 60 из 76 вражеских ракет. Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины. По всей стране ввели аварийные отключения света.

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