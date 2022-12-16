Кулеба: за каждую ракету по Украине должны поставлять гаубицу, танк и бронемашину

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“На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, в Украину должны быть поставлены гаубица, танк, бронемашина. Это фактически прекратило бы российский террор против Украины и восстановило мир и безопасность в Европе и за ее пределами”, – написал Кулеба.

Напомним

16 декабря над Украиной сбили 60 из 76 вражеских ракет. Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины. По всей стране ввели аварийные отключения света.