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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Якщо станеться блекаут, столиця залишиться без опалення до весни – Кличко

Якщо станеться блекаут, столиця залишиться без опалення до весни – Кличко

Київ • УНН

 • 927060 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Київ може залишитися без опалення до весни, якщо росіяни продовжать атакувати об’єкти критичної інфраструктури, що може призвести до блекауту. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на Київському безпековому форумі, передає УНН.

Цитата

"Якщо протягом 24 годин за температури -5 градусів не буде опалення та води, нам потрібно буде зливати системи опалення, тому що це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо змушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І на початок весни будуть складні виклики", – сказав мер.

Деталі

Водночас Кличко запевнив, що міська влада готується до гірших сценаріїв, зокрема, запускає маленькі котельні, обладнує генераторами, щоб незалежно від центрального теплопостачання в місті були пункти, де люди зможуть бути в теплі.

"У Києві зараз перебувають 3,5 мільйона людей. 430 пунктів обігріву – смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде мало. Не дай боже, ситуації, в якій вони захлинуться від кількості людей. Вони (пункти - ред.) створюються не для того, щоб там жити. Це для тимчасового перебування", – сказав мер.

Доповнення

Станом на зараз ситуація з енергосистемою Києва стабілізується, але екстрені відключення ще тривають. У понеділок кияни були без світла понад дев'ять годин, учора вже сім.

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