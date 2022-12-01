Если произойдет блэкаут, столица останется без отопления до весны – Кличко

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"Если в течение 24 часов при температуре -5 градусов не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно. И к началу весны будут сложные вызовы", – сказал мэр.

Детали

В то же время Кличко заверил, что городские власти готовятся к худшим сценариям, в частности, запускают маленькие котельные, оборудуют генераторами, чтобы независимо от центрального теплоснабжения в городе были пункты, где люди смогут быть в тепле.

"В Киеве сейчас находятся 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева – смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет мало. Не дай бог, ситуации, в которой они захлебнутся от количества людей. Они (пункты - ред.) создаются не для того, чтобы там жить. Это для временного пребывания", – сказал мэр.

Дополнение

По состоянию на данный момент ситуация с энергосистемой Киева стабилизируется, но экстренные отключения еще продолжаются. В понедельник киевляне были без света более девяти часов, вчера уже семь.