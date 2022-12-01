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Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають – КМВА

Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають – КМВА

Київ • УНН

 • 1063003 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ситуація з енергосистемою Києва стабілізується, але екстрені відключення ще тривають. У понеділок кияни були без світла понад дев'ять годин, учора вже сім. Про це в Telegram повідомила КМВА, передає УНН.

Деталі

"Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків - залежить від киян. За словами Сергія Коваленко, гендиректора YASNO, в понеділок кияни лишалися без електропостачання на понад 9 годин. Минулої доби вже на 7", – повідомили в КМВА.

Як зазначили, будинки, розташовані на одній мережі з об‘єктами критичної інфраструктури, за можливості під'єднуватимуть до лінії, де діють відключення світла. Раніше у столиці таких будинків було 2000, зараз – 745.

"Якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі. Ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії", – ідеться у повідомленні.

У КМВА додали, що свідоме споживання електроенергії прискорить повернення стабілізаційних графіків.

"Після екстреного відключення не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що в умовах воєнного стану енергетики можуть швидко відновлювати енергосистему, але для ремонту потрібне обладнання, яке виготовляється щонайменше 6 місяців.

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