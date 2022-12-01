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Энергосистема Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются – КГВА

Энергосистема Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются – КГВА

Киев • УНН

 • 1062999 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ситуация с энергосистемой Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются. В понедельник киевляне были без света более девяти часов, вчера уже семь. Об этом в Telegram сообщила КГВА, передает УНН.

Детали

"Энергосистема Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются. Скорость возврата к плановым стабилизационным графикам – зависит от киевлян. По словам Сергея Коваленко, гендиректора YASNO, в понедельник киевляне оставались без электроснабжения более чем на 9 часов. За прошедшие сутки уже на 7", – сообщили в КГВА.

Как отметили, дома, расположенные на одной сети с объектами критической инфраструктуры, по возможности будут подключать к линии, где действуют отключения света. Ранее в столице таких домов было 2000, сейчас – 745.

"Если здание будет невозможно переподключить на другую линию, его будут выключать в ручном режиме. Эти обязанности будут возложены на ЖЭК/ОСМД или управляющие компании", – говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что сознательное потребление электроэнергии ускорит возврат стабилизационных графиков.

"После экстренного отключения не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему", – говорится в сообщении.

Напомним

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что в условиях военного положения энергетики могут быстро восстанавливать энергосистему, но для ремонта требуется оборудование, которое производится не менее 6 месяцев.

Украинские Национальные Новости

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