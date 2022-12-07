Якщо росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе - Зеленський

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"Якщо росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе. Україна та вільний світ не мають змінювати свої цілі та обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях. Маємо повністю захистити свободу й гарантувати безпеку нашій демократії. Той, хто почав неспровокрвану та злочинну війну, повинен програти і понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки", - сказав Зеленський.

Він також додав, що будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою. Саме тому Україна надалі потребує сильного лідерства від Америки.

Нагадаємо

В інтерв’ю Financial Times президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала від міжнародних партнерів жодних конкретних розвідданих щодо нападу росії.