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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44573 перегляди

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Якщо росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе - Зеленський

Якщо росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе - Зеленський

Київ • УНН

 • 303423 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна та вільний світ не повинні змінювати свої цілі й іти на компроміс з агресором. Про це під час онлайн-виступу на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Якщо росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе. Україна та вільний світ не мають змінювати свої цілі та обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях. Маємо повністю захистити свободу й гарантувати безпеку нашій демократії. Той, хто почав неспровокрвану та злочинну війну, повинен програти і понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки", - сказав Зеленський.

Він також додав, що будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою. Саме тому Україна надалі потребує сильного лідерства від Америки.

Нагадаємо

В інтерв’ю Financial Times президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала від міжнародних партнерів жодних конкретних розвідданих щодо нападу росії.

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