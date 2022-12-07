Если россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя - Зеленский

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"Если россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя. Украина и свободный мир не должны менять свои цели и обменивать на какие-то компромиссы свои ценности, если диктатура боится признать ошибку и соблазняет передышкой в боях. Должны полностью защитить свободу и гарантировать безопасность нашей демократии. Начавший непроворованную и преступную войну должен проиграть и понести ответственность. Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что любой другой вариант, кроме украинской победы, будет ошибкой. Именно поэтому Украина в дальнейшем нуждается в сильном лидерстве Америки.

Напомним

В интервью Financial Times президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получала от международных партнеров никаких конкретных разведданных по нападению россии.