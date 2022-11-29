Якщо родичі потрапили в полон: план дій від Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, що робити, якщо родичі потрапили у ворожий полон, передає УНН із посиланням на Telegram відомства.
План дій
1. Насамперед треба зібрати всі можливі факти й докази, необхідні для розшуку людини.
2. Повідомити у Національне інформаційне бюро: зателефонувати за номерами 16-48, (044) 287-81-65 або скористатися чатботом.
3. Звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ: за телефонами (067) 650-83-32, (098) 087-36-01 або надіслати листа на електронну адресу [email protected]
4. Подати заяву до територіального підрозділу поліції, зафіксувати реєстраційний номер заяви і забрати витяг із ЄРДС, де буде зазначено ПІБ слідчого. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон відкривають кримінальне провадження.
5. Здати біологічний зразок для виведення ДНК-профілю. Зразки беруть у біологічних батьків або дітей зниклої особи.
6. Зв’язатися із СБУ, щоб дізнатися ПІБ слідчого, який веде досудове розслідування.
7. Завести "щоденник" і записувати всю важливу інформацію про полоненого, яку отримуватимете надалі.
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