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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44555 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Якщо родичі потрапили в полон: план дій від Мінреінтеграції

Якщо родичі потрапили в полон: план дій від Мінреінтеграції

Київ • УНН

 • 853865 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, що робити, якщо родичі потрапили у ворожий полон, передає УНН із посиланням на Telegram відомства.

План дій

1. Насамперед треба зібрати всі можливі факти й докази, необхідні для розшуку людини.

2. Повідомити у Національне інформаційне бюро: зателефонувати за номерами 16-48, (044) 287-81-65 або скористатися чатботом.

3. Звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ: за телефонами (067) 650-83-32, (098) 087-36-01 або надіслати листа на електронну адресу [email protected]

4. Подати заяву до територіального підрозділу поліції, зафіксувати реєстраційний номер заяви і забрати витяг із ЄРДС, де буде зазначено ПІБ слідчого. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон відкривають кримінальне провадження.

5. Здати біологічний зразок для виведення ДНК-профілю. Зразки беруть у біологічних батьків або дітей зниклої особи.

6. Зв’язатися із СБУ, щоб дізнатися ПІБ слідчого, який веде досудове розслідування.

7. Завести "щоденник" і записувати всю важливу інформацію про полоненого, яку отримуватимете надалі. 

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Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними за допомогою представників Червоного Хреста.

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