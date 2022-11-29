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Если родственники попали в плен: план действий от Минреинтеграции

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, что делать, если родственники попали во вражеский плен, передает УНН со ссылкой на Telegram ведомства.

План действий

1. В первую очередь нужно собрать все возможные факты и доказательства, необходимые для розыска человека.

2. Сообщить в Национальное информационное бюро: позвонить по номерам 16-48, (044) 287-81-65 или воспользоваться чат-ботом.

3. Обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ: по телефонам (067) 650-83-32, (098) 087-36-01 или отправить письмо на электронный адрес [email protected]

4. Подать заявление в территориальное подразделение полиции, зафиксировать регистрационный номер заявления и забрать выписку из ЕРДС, где будет указан ФИО следователя. По каждому факту исчезновения, похищения или попадания в плен открывают уголовное производство.

5. Сдать биологический образец для вывода ДНК-профиля. Образцы берут у биологических родителей или детей пропавшего.

6. Связаться с СБУ, чтобы узнать ФИО следователя, который ведет досудебное расследование.

7. Завести "дневник" и записывать всю важную информацию о пленном, которую будете получать в дальнейшем. 

Напомним

Украинские военнопленные смогут переписываться с родными с помощью представителей Красного Креста.

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