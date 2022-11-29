Если родственники попали в плен: план действий от Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, что делать, если родственники попали во вражеский плен, передает УНН со ссылкой на Telegram ведомства.
План действий
1. В первую очередь нужно собрать все возможные факты и доказательства, необходимые для розыска человека.
2. Сообщить в Национальное информационное бюро: позвонить по номерам 16-48, (044) 287-81-65 или воспользоваться чат-ботом.
3. Обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ: по телефонам (067) 650-83-32, (098) 087-36-01 или отправить письмо на электронный адрес [email protected]
4. Подать заявление в территориальное подразделение полиции, зафиксировать регистрационный номер заявления и забрать выписку из ЕРДС, где будет указан ФИО следователя. По каждому факту исчезновения, похищения или попадания в плен открывают уголовное производство.
5. Сдать биологический образец для вывода ДНК-профиля. Образцы берут у биологических родителей или детей пропавшего.
6. Связаться с СБУ, чтобы узнать ФИО следователя, который ведет досудебное расследование.
7. Завести "дневник" и записывать всю важную информацию о пленном, которую будете получать в дальнейшем.
Напомним
Украинские военнопленные смогут переписываться с родными с помощью представителей Красного Креста.