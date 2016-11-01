Якщо продаж ОПЗ не відбудеться, ймовірно, завод віддадуть компаніям Фірташа або “Укргазвидобуванню” — політики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопаді. УНН. У разі, якщо ОПЗ не продадуть на аукціоні, його можуть приєднати до компаній Фірташа, перед якими "Одеський припортовий завод" має борги. Таку думку УНН висловив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак, коментуючи заяву очільника ФДМУ Ігоря Білоуса про те, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.
“Я не думаю, що йдеться про "Нафтогаз", хоча і таке можливо. Ситуація яка: там же є подання Фірташа щодо цього заводу, щодо боргів, бо у заводу (ОПЗ — ред.) перед компаніями Фірташа вони є. І я боюся, щоб мова не йшла про ці компанії, бо це було б дуже нагло...”, — сказав він.
Політик також припустив, що мова може йти і про ймовірне приєднання ОПЗ до “Укргазвидобування”.
“Скоріше за все, там "компанія, яка має газ", то це ж "Укргазвидобування".
Загалом, тут треба проводити дискусію серед економістів, як краще використовувати ОПЗ на сьогодні, якщо його не вдасться продати. Але мені здається, що це просто-напросто йде процес збивання ціни заводу, а потім його все одно куплять, але вже куплять "свої" і за 3 грн”, — додав В.Чумак.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами Ігоря Білоуса, у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.
І це питання вже внесене на розгляд уряду.
Також нагадаємо, деякі експерти припустили, що ОПЗ можуть приєднати до “Нафтогазу”.
За словами В.Фесенка, приєднання ОПЗ до “Нафтогазу” може спровокувати зміну керівництва компанії.
Більше того, така ситуація унеможливить виконання Україною вимог МВФ.
При цьому, політолог Андрій Миселюк, коментуючи процес продажу ОПЗ, зазначив, що зрив приватизації заводу, та його знецінення — це досягнуті в чиїхось інтересах цілі.