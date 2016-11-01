Якщо продаж ОПЗ не відбудеться, ймовірно, завод віддадуть компаніям Фірташа або “Укргазвидобуванню” — політики

КИЇВ. 1 листопаді. УНН. У разі, якщо ОПЗ не продадуть на аукціоні, його можуть приєднати до компаній Фірташа, перед якими "Одеський припортовий завод" має борги. Таку думку УНН висловив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак, коментуючи заяву очільника ФДМУ Ігоря Білоуса про те, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.