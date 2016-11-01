Если продажа ОПЗ не состоится, вероятно, завод отдадут компаниям Фирташа или "Укргаздобыче" - политики

"Я не думаю, что речь идет о "Нафтогазе", хотя и такое возможно. Ситуация какая: там же есть представление Фирташа в этом заводе, по долгам, потому что у завода (ОПЗ - ред.) перед компаниями Фирташа они есть. И я боюсь, чтобы речь не шла об этих компаниях, потому что это было бы очень нагло...", - сказал он.

Политик также предположил, что речь может идти и о возможном присоединении ОПЗ к "Укргаздобыче".

"Скорее всего, там "компания, которая имеет газ", то это же "Укргаздобыча".

В общем, здесь надо проводить дискуссию среди экономистов, как лучше использовать ОПЗ сегодня, если его не удастся продать. Но мне кажется, что это просто-напросто идет процесс сбивания цены завода, а потом его все равно купят, но уже купят "свои" и за 3 грн", - добавил В.Чумак.

Напомним, как сообщал УНН, по словам Игоря Белоуса, в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.

И этот вопрос уже внесен на рассмотрение правительства.

Также напомним, некоторые эксперты предположили, что ОПЗ могут присоединить к "Нафтогазу".

По словам В.Фесенко, присоединение ОПЗ к "Нафтогазу" может спровоцировать смену руководства компании.

Более того, такая ситуация сделает невозможным выполнение Украиной требований МВФ.

При этом, политолог Андрей Миселюк, комментируя процесс продажи ОПЗ, отметил, что срыв приватизации завода, и его обесценивание - это достигнутые в чьих-то интересах цели.