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Якщо ОПЗ приєднуватимуть до іншого активу, замість приватизації, то іноземці не мовчатимуть - О.Юринець

Київ • УНН

 • 16593 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Будь-які відтермінування приватизації ОПЗ сприятимуть його подальшому здешевленню. Якщо ж аукціон знову не відбудеться, і дійсно буде спроба приєднати Одеський припортовий завод до іншого активу, то західні партнери України не залишать це поза увагою. І реакція їх буде негативною. Таку думку у коментарі УНН висловила народний депутат України, член Комітету Верховної ВР з питань європейської інтеграції Оксана Юринець, коментуючі заяву очільника ФДМУ Ігоря Білоуса про те, у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.

Якщо ОПЗ приєднуватимуть до іншого активу, замість приватизації, то іноземці не мовчатимуть - О.Юринець

“Щодо ОПЗ я знаю лише на рівні чуток, що там щось проходить не так. Зрозуміло, що якщо приватизація ОПЗ не відбудеться зараз, то буде здешевлення. Станом на зараз будь-які відтермінування і тому подібні речі роблять те, що призводить до здешевлення підприємства, що не призведе ні до чого хорошого, ні в області, ні в Україні.

А рішення керівника Фонду держмайна (у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ — ред.) мені не зрозуміле. І я думаю, що сигнали від іноземців будуть дуже негативними щодо таких речей.

Якщо свідомо щось робиться, використовуючи закон, не на користь держави, то точно це не є правильно, і працює не на імідж держави”, — сказала вона.

Нардеп також зауважила, що у разі приєднання ОПЗ до “Нафтогазу”, утвориться чергова монополія.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами Ігоря Білоуса, у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.

І це питання вже внесене на розгляд уряду.

Також нагадаємо, деякі експерти припустили, що ОПЗ можуть приєднати до “Нафтогазу”.

За словами В.Фесенка, приєднання ОПЗ до “Нафтогазу” може спровокувати зміну керівництва компанії.

Більше того, така ситуація унеможливить виконання Україною вимог МВФ.

При цьому, політолог Андрій Миселюк, коментуючи процес продажу ОПЗ, зазначив, що зрив приватизації заводу, та його знецінення — це досягнуті в чиїхось інтересах цілі.

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