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Если ОПЗ присоединять к другому активу, вместо приватизации, то иностранцы не будут молчать - О.Юринец

Если ОПЗ присоединять к другому активу, вместо приватизации, то иностранцы не будут молчать - О.Юринец

Киев • УНН

 • 16592 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Любые отсрочки приватизации ОПЗ будут способствовать его дальнейшему удешевлению. Если же аукцион опять не состоится, и действительно будет попытка присоединить Одесский припортовый завод к другому активу, то западные партнеры Украины не оставят это без внимания. И реакция их будет отрицательной. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат Украины, член Комитета Верховной ВР по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец, комментируя заявление главы ФГИУ Игоря Белоуса о том, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.

"Относительно ОПЗ я знаю только на уровне слухов, что там что-то проходит не так. Понятно, что если приватизации ОПЗ не произойдет сейчас, то будет удешевление. По состоянию на сейчас любые отсрочки и тому подобные вещи делают то, что приводит к удешевлению предприятия, что не приведет ни к чему хорошему, ни в области, ни в Украине.

А решение руководителя Фонда госимущества (в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который должен газ - ред.) мне не понятно. И я думаю, что сигналы от иностранцев будут очень негативными для подобных вещей.

Если сознательно что-то делается, используя закон, не в пользу государства, то точно это не правильно, и работает не на имидж государства", - сказала она.

Нардеп также отметила, что в случае присоединения ОПЗ к "Нафтогазу", образуется очередная монополия.

Напомним, как сообщал УНН, по словам Игоря Белоуса, в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.

И этот вопрос уже внесен на рассмотрение правительства.

Также напомним, некоторые эксперты предположили, что ОПЗ могут присоединить к "Нафтогазу".

По словам Фесенко, присоединение ОПЗ к "Нафтогазу" может спровоцировать смену руководства компании.

Более того, такая ситуация сделает невозможным выполнение Украиной требований МВФ.

При этом, политолог Андрей Миселюк, комментируя процесс продажи ОПЗ, отметил, что срыв приватизации завода, и его обесценивание - это достигнутые в чьих-то интересах цели.

Украинские Национальные Новости

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