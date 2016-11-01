Если ОПЗ присоединять к другому активу, вместо приватизации, то иностранцы не будут молчать - О.Юринец
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Любые отсрочки приватизации ОПЗ будут способствовать его дальнейшему удешевлению. Если же аукцион опять не состоится, и действительно будет попытка присоединить Одесский припортовый завод к другому активу, то западные партнеры Украины не оставят это без внимания. И реакция их будет отрицательной. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат Украины, член Комитета Верховной ВР по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец, комментируя заявление главы ФГИУ Игоря Белоуса о том, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.
"Относительно ОПЗ я знаю только на уровне слухов, что там что-то проходит не так. Понятно, что если приватизации ОПЗ не произойдет сейчас, то будет удешевление. По состоянию на сейчас любые отсрочки и тому подобные вещи делают то, что приводит к удешевлению предприятия, что не приведет ни к чему хорошему, ни в области, ни в Украине.
А решение руководителя Фонда госимущества (в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который должен газ - ред.) мне не понятно. И я думаю, что сигналы от иностранцев будут очень негативными для подобных вещей.
Если сознательно что-то делается, используя закон, не в пользу государства, то точно это не правильно, и работает не на имидж государства", - сказала она.
Нардеп также отметила, что в случае присоединения ОПЗ к "Нафтогазу", образуется очередная монополия.
Напомним, как сообщал УНН, по словам Игоря Белоуса, в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.
И этот вопрос уже внесен на рассмотрение правительства.
Также напомним, некоторые эксперты предположили, что ОПЗ могут присоединить к "Нафтогазу".
По словам Фесенко, присоединение ОПЗ к "Нафтогазу" может спровоцировать смену руководства компании.
Более того, такая ситуация сделает невозможным выполнение Украиной требований МВФ.
При этом, политолог Андрей Миселюк, комментируя процесс продажи ОПЗ, отметил, что срыв приватизации завода, и его обесценивание - это достигнутые в чьих-то интересах цели.