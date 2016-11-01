Если ОПЗ присоединять к другому активу, вместо приватизации, то иностранцы не будут молчать - О.Юринец

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Любые отсрочки приватизации ОПЗ будут способствовать его дальнейшему удешевлению. Если же аукцион опять не состоится, и действительно будет попытка присоединить Одесский припортовый завод к другому активу, то западные партнеры Украины не оставят это без внимания. И реакция их будет отрицательной. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат Украины, член Комитета Верховной ВР по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец, комментируя заявление главы ФГИУ Игоря Белоуса о том, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.