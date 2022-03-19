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Якщо не зупинити Росію зараз, інші агресори у світі почнуть війни - Зеленський

Якщо не зупинити Росію зараз, інші агресори у світі почнуть війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 98158 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Якщо Росію не зупинити зараз та не покарати, інші агресори у світі почнуть інші війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів”, - заявив Голова держави.

Додамо

З початку війни російські окупанти випустили по Україні 459 ракет та здійснили 1,4 тис. авіанальотів.

Окрім цього, з початку війни, розпочатої рф, в Україні 112 дітей загинуло через російську збройну агресію.

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