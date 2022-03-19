Якщо не зупинити Росію зараз, інші агресори у світі почнуть війни - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Якщо Росію не зупинити зараз та не покарати, інші агресори у світі почнуть інші війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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“Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів”, - заявив Голова держави.
Додамо
З початку війни російські окупанти випустили по Україні 459 ракет та здійснили 1,4 тис. авіанальотів.
Окрім цього, з початку війни, розпочатої рф, в Україні 112 дітей загинуло через російську збройну агресію.