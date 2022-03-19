Если не остановить Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут войны - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Если Россию не остановить сейчас и не наказать, другие агрессоры в мире начнут другие войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
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“Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое - то государство мечтает покорить соседей”, - заявил глава государства.
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С начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 459 ракет и совершили 1,4 тыс. авианалетов.
Кроме этого, с начала войны, начатой рф, в Украине 112 детей погибло из-за российской вооруженной агрессии.