Если не остановить Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут войны - Зеленский

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“Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое - то государство мечтает покорить соседей”, - заявил глава государства.

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С начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 459 ракет и совершили 1,4 тыс. авианалетов.

Кроме этого, с начала войны, начатой рф, в Украине 112 детей погибло из-за российской вооруженной агрессии.