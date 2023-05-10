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Якщо ми відкладаємо речі на "чорний день", то він вже настав: МЗС Британії про постачання Україні озброєння

Якщо ми відкладаємо речі на "чорний день", то він вже настав: МЗС Британії про постачання Україні озброєння

Київ • УНН

 • 1731780 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю Atlantic Council зазначив, що "чорний день" вже настав і тому союзники мають передати Україні все необхідне озброєння, пише УНН.

 

Цитата

"Що ж, одним із… одним із вагомих аргументів [надання Україні зброї - Ред.] є те, що Україна та вторгнення росії в Україну — не єдиний виклик, з яким ми стикаємося, і це абсолютна правда. Світ ніколи не був особливо передбачуваним. Я думаю, що зараз він ще менш передбачуваний, ніж це було протягом тривалого часу.

В той же час, є вагомий аргумент [від тих, хто виступає проти надання зброї], що ми не повинні залишати наші військові шафи "оголеними".

Я відповідаю так: якщо ми відкладаємо речі на "чорний день", то "чорний день" настав. І коли постійний член Ради Безпеки ООН вторгається до свого сусіда, це настільки фундаментальна проблема для нашої міжнародної архітектури безпеки, що ми повинні реагувати, і ми повинні реагувати жорстко", - зазначив Клеверлі.

Деталі

Клеверлі також зауважив, що не можна допускати затягування війни, адже це спровокує ще більшу кількість смертей.

"Ви знаєте, найгірший бій – це чесний бій, рівний бій, тому що він затягується і, знаєте, тоді збільшується кількість руйнувань, збільшується кількість смертей. І нам потрібно довести цей конфлікт до кінця швидко.

Ось чому Велика Британія завила, що буде постійно надавати те, що потрібно Україні, щоб бути успішною у своїй самообороні", - наголосив очільник МЗС Британії.

Він зазначив, що найкращим способом швидко закінчити війну та допомогти Україні перемогти, є швидке надання всього необхідного озброєння. 

"Ми хочемо, щоб це закінчилося скоріше, і ми хочемо, щоб це закінчилося тим, що росія вивела свої війська, а Україна повернула собі свою країну. Ми маємо продовжувати — ми маємо продовжувати шукати можливості посилити та прискорити підтримку, яку ми надаємо Україні", - додав Клеверлі.

Голова МЗС Британії підкреслив, що українці перевершили всі очікування та показали, що є справжнішими захисниками своєї країни.

"Протягом цього конфлікту українці перевершили [очікування]. І вони готувалися, вони тренували свої війська, вони навчалися протягом конфлікту. І вони показали себе як дуже ефективні захисники своєї країни. 

Але, знаєте, ми повинні бути реалістами. Це реальний світ. Це не голлівудський фільм. Нам потрібно мати рішучість продовжувати робити правильні речі, незважаючи ні на що", - підсумував Клеверлі. 

Нагадаємо

Очільник МЗС Британії вирушив до США задля обговорення, в тому числі, й підтримки України.

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