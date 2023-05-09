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Очільник МЗС Британії вирушив до США: обговорять підтримку України

Очільник МЗС Британії вирушив до США: обговорять підтримку України

Київ • УНН

 • 1132534 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі вирушив до США, зокрема для того, щоб обговорити довгострокові зобов’язання країн щодо України. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Міністерством закордонних справ Великої Британії. 

Деталі

Як зазначається, очільник МЗС Британії їде до Вашингтона для зустрічей з адміністрацією та Конгресом щодо обговорення британсько-американської підтримки України.

Джеймс Клеверлі також наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України.

Окрім цього, міністр закордонних справ використовуватиме свої зустрічі для заохочення двосторонніх інвестиційних відносин між Великою Британією та США на суму 1 трильйон доларів, що сприятиме економічному зростанню в обох країнах.

"Більше століття Сполучене Королівство та США були партнерами першої інстанції у відстоюванні свободи та демократії.

Незалежно від того, чи йдеться про захист наших друзів в Україні, чи про сприяння трансатлантичного процвітання через наші інвестиційні відносини вартістю 1 трильйон доларів, відносини Великобританії та США продовжують покращувати життя наших людей і світу", - зазначив Клеверлі.

Повідомляється, що у вівторок Джеймс Клеверлі зустрінеться з державним секретарем Ентоні Блінкеном, а в середу він проведе переговори з провідними членами Конгресу від Республіканської та Демократичної партій.

Нагадаємо

У День Європи, 9 травня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши незмінну підтримку України з боку ЄС.

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