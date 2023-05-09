Глава МИД Британии отправился в США: обсудят поддержку Украины

Детали

Как отмечается, глава МИД Великобритании едет в Вашингтон для встреч с администрацией и Конгрессом по обсуждению британско-американской поддержки Украины.

Джеймс Клеверли также подчеркнет важность постоянного единого международного фронта для обеспечения победы Украины.

Кроме этого, министр иностранных дел будет использовать свои встречи для поощрения двусторонних инвестиционных отношений между Великобританией и США на сумму 1 триллион долларов, что будет способствовать экономическому росту в обеих странах.

"Более века Соединенное Королевство и США были партнерами первой инстанции в отстаивании свободы и демократии.

Независимо от того, идет ли речь о защите наших друзей в Украине или о содействии трансатлантическому процветанию через наши инвестиционные отношения стоимостью 1 триллион долларов, отношения Великобритании и США продолжают улучшать жизнь наших людей и мира", - отметил Клеверли.

Сообщается, что во вторник Джеймс Клеверли встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном, а в среду он проведет переговоры с ведущими членами Конгресса от Республиканской и Демократической партий.

Напомним

В День Европы, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердив неизменную поддержку Украины со стороны ЕС.