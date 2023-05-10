Если мы откладываем вещи на "черный день", то он уже наступил: МИД Британии о поставках Украине вооружения

Цитата

"Что ж, одним из… одним из весомых аргументов [предоставления Украине оружия - Ред.] является то, что Украина и вторжение россии в Украину — не единственный вызов, с которым мы сталкиваемся, и это абсолютная правда. Мир никогда не был особенно предсказуемым. Я думаю, что сейчас он еще менее предсказуем, чем это было в течение длительного времени.

В то же время, есть весомый аргумент [от тех, кто выступает против предоставления оружия], что мы не должны оставлять наши военные шкафы "обнажёнными".

Я отвечаю так: если мы откладываем вещи на "чёрный день", то "чёрный день" наступил. И когда постоянный член Совета Безопасности ООН вторгается к своему соседу, это настолько фундаментальная проблема для нашей международной архитектуры безопасности, что мы должны реагировать, и мы должны реагировать жестко", - отметил Клеверли.

Детали

Клеверли также отметил, что нельзя допускать затягивания войны, ведь это спровоцирует еще большее количество смертей.

"Вы знаете, худший бой – это честный бой, равный бой, потому что он затягивается и, знаете, тогда увеличивается количество разрушений, увеличивается количество смертей. И нам нужно довести этот конфликт до конца быстро.

Вот почему Великобритания завила, что будет постоянно предоставлять то, что нужно Украине, чтобы быть успешной в своей самообороне", - подчеркнул глава МИД Великобритании.

Он отметил, что лучшим способом быстро закончить войну и помочь Украине победить, является быстрое предоставление всего необходимого вооружения.

"Мы хотим, чтобы это закончилось поскорее, и мы хотим, чтобы это закончилось тем, что россия вывела свои войска, а Украина вернула себе свою страну. Мы должны продолжать — мы должны продолжать искать возможности усилить и ускорить поддержку, которую мы оказываем Украине", - добавил Клеверли.

Глава МИД Британии подчеркнул, что украинцы превзошли все ожидания и показали, что являются настоящими защитниками своей страны.

"В течение этого конфликта украинцы превзошли [ожидания]. И они готовились, они тренировали свои войска, они учились в течение конфликта. И они показали себя как очень эффективные защитники своей страны.

Но, знаете, мы должны быть реалистами. Это реальный мир. Это не голливудский фильм. Нам нужно иметь решимость продолжать делать правильные вещи, несмотря ни на что", - подытожил Клеверли.

Напомним

Глава МИД Британии отправился в США для обсуждения, в том числе, и поддержки Украины.